Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya büyük sürpriz! Mucize Doktor 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin MF Yapım imzalı Mucize Doktor, 4. yeni bölümüyle 3 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek. Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan'ın başrollerde oynadığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ali Vefa yaşadığı bir olay yüzünden insanlara güvenini yitiriyor.
Kendisine ilgi gösteren Doktor Nazlı'nın Başhekim Adil'le olan konuşmasını duyan Ali Vefa, Nazlı'nın kendisiyle zorla ilgilendiğini düşünüyor. İnsanlara güvenini kaybeden Ali'nin yardımına Başhekim Adil yetişiyor. Nazlı ise Ali Vefa'yı mutlu edebilmek için diğer hastane personeliyle birlikte büyük bir sürpriz hazırlıyor.
ALİ'YE KRİTİK GÖREV
Diğer yandan Ali Vefa'ya Ferman önemli bir görev veriyor. Organ nakli yapılacak bir hasta için Ali Vefa, helikopterle başka bir şehre gidiyor. Nakil yapılacak organı taşıyan Ali, kutudaki sıcaklığın düştüğünü görünce acil olarak buz aramaya başlıyor.
Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı Mucize Doktor reytinglerde zirve yaptı.
REYTİNG REKORUNU KIRDI!
Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisi, yayınlandığı üçüncü bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşirken, Diriliş Ertuğrul'a ait bir rekoru da kırmış oldu.
Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB’de 46.35 share, ABC1’de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu. Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017’de yayınlanan 99. bölümüyle AB’de 43.28, ABC1’de 40.40 share alan ‘Diriliş: Ertuğrul’du.
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.
MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.
Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.
Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?
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