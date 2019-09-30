Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya büyük sürpriz! Mucize Doktor 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Fox TV'nin MF Yapım imzalı Mucize Doktor, 4. yeni bölümüyle 3 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek. Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan'ın başrollerde oynadığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ali Vefa yaşadığı bir olay yüzünden insanlara güvenini yitiriyor.

Kendisine ilgi gösteren Doktor Nazlı'nın Başhekim Adil'le olan konuşmasını duyan Ali Vefa, Nazlı'nın kendisiyle zorla ilgilendiğini düşünüyor. İnsanlara güvenini kaybeden Ali'nin yardımına Başhekim Adil yetişiyor. Nazlı ise Ali Vefa'yı mutlu edebilmek için diğer hastane personeliyle birlikte büyük bir sürpriz hazırlıyor.



ALİ'YE KRİTİK GÖREV

Diğer yandan Ali Vefa'ya Ferman önemli bir görev veriyor. Organ nakli yapılacak bir hasta için Ali Vefa, helikopterle başka bir şehre gidiyor. Nakil yapılacak organı taşıyan Ali, kutudaki sıcaklığın düştüğünü görünce acil olarak buz aramaya başlıyor.

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı Mucize Doktor reytinglerde zirve yaptı.