Mucize Doktor'dan sonra yeni proje! Taner Ölmez'den Netflix dizisi kararı

Son olarak Mucize Doktor dizisiyle televizyon seyircisinin karşısına çıkan Taner Ölmez daha sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu "Alef" dizisinin 2. sezonu Alef:Mal-i Hülya ile anlaşmış ve ikinci sezonda rol almıştı. Baba olmak için gün sayan oyuncu yeni proje için kolları sıvadı.

Ölmez, 03 Medya'nın Netflix'e çekeceği yeni dizisinde başrol oynayacak. Birsen Altuntaş'ın Instagram'daki paylaşımına göre; dijital projenin diğer bomba başrol oyuncusu ise Çukur'daki başarılı oyunculuğuyla hafızalarda yer eden Erkan Kolçak Köstendil...

YARATILAN DİZİSİ OYUNCULARI

Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'i buluşturan dizi; unutulmaz projelerin yönetmeni Çağan Irmak'ın çekeceği "Yaratılan" dizisi. Cast çalışmaları devam eden dizinin birinci sezonu 8 bölümden oluşacak ve Netflix'te yayınlanacak.

25 Ocak'ta sete çıkacağı, İstanbul ve Bursa'da çekileceği konuşulan proje Çağan Irmak'ın güçlü kalemi ve güçlü rejisine hayran olan seyirciler tarafından merakla bekleniyor.



