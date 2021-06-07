Mucize Doktor dizisi Arjantin'de zirveye yerleşti

Yapımını MF Yapım’ın, yurt dışı dağıtımını Madd Entertainment’ın üstlendiği, başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal’ın yer aldığı ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Mucize Doktor” dizisi, 3 Haziran Perşembe günü Arjantin’de Telefe kanalındaki yayınıyla, Arjantin-Şili milli maçını geride bırakarak zirveye yerleşti.

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda final yapan dizi Arjantin’in en çok izlenen özel televizyon kanalı Telefe’de 15,53 reyting alarak büyük bir başarıya imza attı. “Dr. Milagro” adıyla yayınlanan Mucize Doktor, perşembe günleri 18-19 bandında reyting alarak Arjantin’de rekordan rekora koşuyor.



