MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projede boy gösterecek? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projede boy gösterecek? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

31.05.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un fenomen dizisi Mucize Doktor geçtiğimiz hafta 64. bölümü ile ekranlara veda etti. Final kararının ardından Mucize Doktor dizisinde Ali karakterine hayat veren Taner Ölmez'in hayatı ve bir sonraki projeleri araştırılmaya başlandı. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir? İşte ayrıntılar...

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projede boy gösterecek? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

Kaliteli oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile uzun süre ekranlarda olan ve geniş seyirci kitlesine sahip olan dizi Mucize Doktor 64. bölümde ekranlara veda etti. Dizinin hayranlarını üzen vedasının ardından Mucize Doktor'da Ali karakterine hayat veren Taner Ölmez'in hayatı merak konusu oldu. Öte yandan dizinin takipçileri Taner Ölmez'in sıradaki projelerine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir? İşte merak edilenler...

MUCİZE DOKTOR'UN VEFA'SI TANER ÖLMEZ HANGİ PROJEYLE ANLAŞTI? YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, "3 Kuruş" adlı dizi için görüşmelere başladı. Ay Yapım tarafından Çukur dizisinin yerine Show TV'de yayınlanması planlanan 3 Kuruş dizisinde 3 erkek başrol alacak ve bu 3 erkekten biri Taner Ölmez olabilir.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986 Tunceli doğumlu Taner Ölmez 34 yaşındadır. 1.79 boyundadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından eğitim alan Taner Ölmez, oyunculuk kariyeri boyunca Mucize Doktor, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hakan: Muhafız, Müslüm, Dudullu Postası gibi bir çok yapımda yer almıştır. Aynı zamanda birçok ödüle layık görülmüştür.

TANER ÖLMEZ'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

(2014) Afife Jale Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu / Kazandı

(2020) Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Mucize Doktor / Kazandı

  1. Ayaklı Gazete Ödülleri Yılın En İyi TV Dizisi Erkek Oyuncusu / Kazandı
  3. Elle Style Ödülleri Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu / Kazandı
  5. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu / Kazandı

  6. (2021) 1. Sinemaport ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu / Kazandı

(2020) Latin Amerika Produ Ödülleri En İyi Yabancı Erkek Oyuncu / Kazandı

(2020) 6. Altın 61 Ödülleri Yılın En İyi Erkek Oyuncusu / Kazandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmediŞaşkına çeviren anlar! Yanan ağaçlar, yağmur yağarken bile sönmedi
93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Taner Ölmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Türkiye’ye girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırıldı

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Ece Seçkin mini şortuyla poz verdi!

Ece Seçkin mini şortuyla poz verdi!

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.