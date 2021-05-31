Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projede boy gösterecek? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir?

Kaliteli oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile uzun süre ekranlarda olan ve geniş seyirci kitlesine sahip olan dizi Mucize Doktor 64. bölümde ekranlara veda etti. Dizinin hayranlarını üzen vedasının ardından Mucize Doktor'da Ali karakterine hayat veren Taner Ölmez'in hayatı merak konusu oldu. Öte yandan dizinin takipçileri Taner Ölmez'in sıradaki projelerine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez hangi projeyle anlaştı? Yeni dizisi belli oldu mu? Taner Ölmez kimdir? İşte merak edilenler...

MUCİZE DOKTOR'UN VEFA'SI TANER ÖLMEZ HANGİ PROJEYLE ANLAŞTI? YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, "3 Kuruş" adlı dizi için görüşmelere başladı. Ay Yapım tarafından Çukur dizisinin yerine Show TV'de yayınlanması planlanan 3 Kuruş dizisinde 3 erkek başrol alacak ve bu 3 erkekten biri Taner Ölmez olabilir.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986 Tunceli doğumlu Taner Ölmez 34 yaşındadır. 1.79 boyundadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından eğitim alan Taner Ölmez, oyunculuk kariyeri boyunca Mucize Doktor, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hakan: Muhafız, Müslüm, Dudullu Postası gibi bir çok yapımda yer almıştır. Aynı zamanda birçok ödüle layık görülmüştür.