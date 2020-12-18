Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı! Veda mesajı paylaştı! Mucize Doktor 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği Mucize Doktor'a yeni sezonda katılan Seda Bakan 42. bölümde diziye veda etti. Mucize Doktor'a 30. bölümde katılan Seda Bakan, dizide Adil Hoca'nın kızı Ferda karakterini canlandırıyordu.

Mucize Doktor'a veda paylaşımı yapan Seda Bakan, "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" notunu yazdı.

MUCİZE DOKTOR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor, 24 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 43. yeni bölümünden fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ferman, Nazlı ve Ali Vefa uçak yolculuğu sırasında doğum yapmaya başlayan bir yolcuya yardım ediyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman’ı Ali’ye karşı doldurmaya devam eder.



Ferda’nın konferanstan dönüşü Tanju’nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman’la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar.