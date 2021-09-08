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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal geri dönüyor

08.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX’un yeni sezon dizisi “Elbet Bir Gün”ün başrol oyuncularından Sinem Ünsal yeni rolü ile herkesi şaşırtacak.

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal geri dönüyor

Çekimleri İstanbul’da devam eden ve ekran için gün sayan dizide sevilen oyuncu, Gizem Kılıçlı karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Geçmişlerinden kaçan iki kız kardeşin sır ve heyecan dolu hikayesini ekrana taşıyan “Elbet Bir Gün” için imaj tazeleyen oyuncu hukuk mezunu, savunma sanatları eğitimi almış, evli bir kadını canlandıracak.

BAMBAŞKA BİR SİNEM

Yeni rolü için çok heyecanlı olan güzel oyuncu hazırlık süreci hakkında ise şunları söyledi: “Şimdiye kadar izlemediğiniz bir Sinem göreceksiniz. Projenin beni en heyecanlandıran yanlarından biri tam da bu.”

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"ADI GİBİ GİZEMLİ"

Canlandırdığı Gizem karakterinin adı gibi gizemli olduğunu belirten oyuncu rolü ve hikayeyi ise şöyle tarif etti: “Öncelikle ismi gibi bir kadın olduğunu söylemeliyim. Geçmişiyle geleceği arasında uçurum yaratmış kendi hayatında. Yarattığı bu büyük farklılığa adaptasyonu, hayatta kalabilme çabası, sevdikleri için yaptıkları… Öyle çok şey sayabilirim, o kadar çok sevdim ki Gizem’i... Ama en çok hayran olduğum yanı; çok güçlü bir karakter olması.”

Sinem Ünsal; “Elbet Bir Gün” dizisinde izleyicilerin, bambaşka dünyalara ait iki kız kardeşin ortak geçmişleri nedeniyle bir araya gelmek zorunda kalışını izleyeceklerini söyledi, “Sıfırdan kurdukları dünyalardaki insanların geride bırakmaya çalıştıkları sırlardan haberleri yoktur. Bir tarafta her şey rayında gibi görünürken diğer tarafta evliliklerinin ortasına bomba gibi düşen bu sırlar yüzünden fırtınalar kopuyor diyelim ve ilk bölüm için sabırsızlıkla bekleyelim bence.” dedi.


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Mucize Doktor dizisi Sinem Ünsal
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