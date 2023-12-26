Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi bakın kimmiş! El ele pozları olay oldu

Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün ve Gizli Saklı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Sinem Ünsal başarılı oyunculuğu, güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor.

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Sevgilisi ile yeni yıl kutlamasına katılan Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat'ın el ele pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Cankat, bu zamana kadar; Medcezir, Güzel Köylü, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yıldızlar Şahidim, Bir Deli Rüzgar ve Sıfırıncı Gün gibi birçok projede yer aldı.

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Eski Foça ilçesinde doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlkokul ve ortaokulu İzmir'de liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okudu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilendi.

2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı.







