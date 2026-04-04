Kızılcık Şerbeti'nde 'domuz eti' göndermesi! O sahne hatırlatıldı! Yorum yağdı

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her sahnesi büyük ses getiren dizi son olarak 131. bölümüyle ekrana geldi. Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümüne geçtiğimiz haftalarda final yapan Aynı Yağmur Altında dizisindek 'domuz eti' sahnesine yapılan gönderme damga vurdu.

'DOMUZ ETİ' GÖNDERMESİ

Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakterinin yemek masasında sarf ettiği “Bu topraklarda inançlı ya da inançsız hiç kimse evinde domuz eti pişirmez, ikram da etmez.” sözleri dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Dizideki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise; 'Böyle bir mesaj verilmesi çok iyi', 'İyi gönderme olmuş', 'Tam yerinde bir gönderme' şeklinde yorumlar yaptılar.