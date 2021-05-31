Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal yeni projesi hakkında sel verip sır vermedi!

FOX’un ilgiyle izlenen dizisi “Mucize Doktor”, ilk sezonuyla izlenme rekorları kırdı. “Good Doctor”dan uyarlanan dizi, yüksek izlenme rekorlarına rağmen geçtiğimiz hafta final kararı alarak ekranlara veda etti. Fenomen dizinin bitmesinin ardında dizide yer alan başarılı oyuncuların yeni projeleri merak konusu oldu. Sevilen dizide ilk haber ise Nazlı karakterine hayta veren Sinem Ünsal'dan geldi.

"EGE'DE PORTAKAL YETİŞTİRECEKMİŞ"

Sevilen dizide sergilediği performans ile büyük sempati toplayan oyuncu Sinem Ünsal, kendisine gelen o soruyu ti'ye aldı. Özellikle adından çokca söz ettiremeye başlayan başarılı oyuncunun hayranları, oyuncuya yeni projesini sordu. Ünsal ve arkadaşı ise işi dalgaya vurdu.



Ünlü oyuncunun arkadaşı Ünsal’ın tatilde olmasına altını çizerek, “Bu kadarı bana tamam demişti. Ege’de portakal yetiştirecekmiş” diyen arkadaşının paylaşımı, ünlü oyuncuyu çok güldürdü. Ancak başarılı oyuncu yeni projesine ilişkin sel verip, sır vermedi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir.