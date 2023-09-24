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  4. Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez müjdeyi verdi! İkinci kez baba oluyor

Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez müjdeyi verdi! İkinci kez baba oluyor

24.09.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünya evine girmişti. Zeynep adında bir kızları olan ünlü çiftten sevindiren bir haber geldi. Görenler 'Maşallah' dedi.

Taner Ölmez oyunculuğunun yanı sıra dönem dönem özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Ece Çeşmioğlu ile evli olan ve Zeynep adında bir kızı olan Ölmez, ikinci kez baba oluyor.

Taner Ölmez Mucize Doktor dizisindeki Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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İKİNCİ KEZ BABA OLUYOR!

2021 yılında oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlenen Ölmez, geçtiğimiz yıl kızı dünyaya gelmişti.

Muhabironline sayfasının haberine göre ünlü çiftin yeniden anne baba oluyor.

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Bebeğin cinsiyeti ile ilgili henüz bir bilgi verilmezken, bu haber ikilinin hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

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Haberi alan hayranları 'Hayırlı olsun abime, ablama', 'Anne babalık ne kadar yakıştı size', 'Tam bir aile babası', 'Maşallah diyelim nazar değmesin', 'Günün en güzel haberi' gibi yorumlarda bulundular.

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BARIŞ TELLİ'Yİ CANLANDIRACAK

Taner Ölmez 28 Ağustos'ta çekimlerine başlanan, Ampute Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli’nin hayat hikayesini anlatan “Hayatla Barış” filminde rol alacak.

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Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli’yi ünlü oyuncu Taner Ölmez canlandıracak.

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Yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yaptığı ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı "Hayatla Barış" filminin senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yapıyor.

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Altı haftada bitmesi planlanan ve uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak filmin, Şubat 2024’te seyirciyle buluşması bekleniyor.

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