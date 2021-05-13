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  4. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle | Kuduz hasta Ferman'ı ısırıyor! Ferman kuduz mu oluyor?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle | Kuduz hasta Ferman'ı ısırıyor! Ferman kuduz mu oluyor?

13.05.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, her Perşembe izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Ali artık bir uzman hekim olmuştu. Peki Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle | Kuduz hasta Ferman'ı ısırıyor! Ferman kuduz mu oluyor?

Her Perşembe saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ali artık bir uzman hekim olmuştu. Peki Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (62. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ (61. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde Ali artık bir uzman hekim olmuştur. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali’yi kendi alanlarına çekmeye çalışacaklardır. Diğer yandan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini de kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali’de geçirmek için bazı planlar yapmaktadır. Ali ayrıca evlilik telaşıyla da uğraşırken sonunda karar anı gelir ve çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman'ın alanını mı, Muhsin ve Adil Hoca'nın alanını mı seçecektir?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (62. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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FOX Mucize Doktor dizisi
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