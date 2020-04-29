Mucize içecek: Alkali su içmek kanser riskini azaltır

Çoğu insanın tercih ettiği kızartılmış ve yağlı yiyecekler, alkol, rafine şeker, tuz, kafein ve işlenmiş gıdalar da vücudun PH dengesini etkiler. PH'ın düşürülmesi, vücut asiditesinin artışına yol açar. Bunun sonucunda kemiklerden, kaslardan, dişlerden, tırnaklardan ve saçlardan mineraller eksilmeye başlar. PH dengesi bozuldukça bağışıklık zayıflar, sık baş ağrısı, kronik yorgunluk ve midede ağrı başlar. Vücuttaki PH seviyesindeki herhangi bir dengesizlik hücresel fonksiyonları etkilediğinde, hücre ölümüne neden oluyor. Sonuçta, bu dengesizlik organlara zarar verir ve hayatı tehdit eden, başta kanser hastalığına ve organ patolojilerine yol açar.

OBEZİTEYİ ORTADAN KALDIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Homeopati Uzmanı Dr. Özcan, alkali su tüketimine ilişkin, "Alkali su vücudun metabolik süreçlerinde yer alır, karbonhidratları enerjiye dönüştürebilir, toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olur. Alkali suyu düzenli olarak içmek sadece kilo vermenize yardımcı olmaz, aynı zamanda obezite sorununuzu da çözer." ifadelerini kullandı.

Alkali suyun düzenli içilmesinin karaciğer fonksiyonunun normalleşmesinde olumlu rol oynadığını belirten Özcan, "Sistematik olarak alkali su içmek fazla şekerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, kan hücrelere aktif olarak glikoz sağlamaya başlayarak, vücudun insülin duyarlılığını da artırır. Mutlaka doktor kontrolünde tüketilmeli.” uyarısında bulundu.