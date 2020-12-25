Mucizevi baharat: Kurkumin nedir?

Kurkumin adıyla anılan zerdeçal tozunun anavatanı Hindistan’dır. İçeriğinde zengin bir besin deposu barındıran kurkumin (zerdeçal tozu) tatlıdan yemeğe, içeceklerden salatalara kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kurkiminin faydaları ve kullanım alanlarını sizler için derledik.
Zerdeçaldaki ana biyoaktif madde olan kurkumin (curcumin), anti-inflamatuar özelliklere sahip bir baharat çeşididir. Daha çok Çin ve Hindistan’da yetiştirilir ancak ülkemizde de son dönemlerde kullanım alanı artmıştır. Kurkimin Hindistan'da binlerce yıldır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılmaktadır.
Gelelim bu konuda en sık sorulan sorulardan biri olan “Kurkimin ne işe yarar?” sorusuna. Kurkumin faydaları saymakla bitmeyen bir dizi özelliğe sahiptir. Faydalarını detaylı olarak şu şekilde sıralayabiliriz:
Kurkumin faydalarından yararlanmak isteyenler düzenli olarak zerdeçal tozunu yemeklerinde veya içeceklerinde tüketebilir. Kurkuminin vücuda en iyi şekilde almak yemeklerle gerçekleşir. Çünkü yağlı yemekler içerisinde zerdeçal tozu vücut tarafından kolay bir şekilde emilir. Diğer yöntemlerle vücuda alınan zerdeçal tozunun emilimi düşük olur. Bu yüzden siz de yemeklerinizi pişirirken içerisinde bir çay kaşığı veya tatlı kaşığı zerdeçal tozu katarak zerdeçalın faydalarından yararlanabilirsiniz.
Kurkumin kullanımının en doğru şekli ısı işlemine tabi tutmaktadır. Yani kurkumin tozunu oda sıcaklığında bulunan bir bardak suya katıp içmek vücut tarafından emilimi güçleştirebilir.
Zerdeçalın keskin bir kokusu veya tadı bulunmadığı için gönül rahatlığıyla yemeklerde kullanılabilmektedir. Isıyla aktif hale geçen zerdeçal bileşenleri sayesinde vücut tarafından yararlı olan katkılar daha çabuk bir şekilde emilebilir.
Kurkumin kullananlar genellikle tatlılarda ve ana yemeklerde bu şifalı tozdan faydalanmaktadır. Özellikle ekstraktı piyasada sıklıkla tercih edilir. 1 gram kurkumin ekstraktı bedenin sağlıklı kalabilmesi için günlük ihtiyacı olan antioksidan değerlerini sağlar. Toz halinde tüketilecekse yine aktardan veya uzman kişilerin talimatlarına harfiyen uymak kurkuminin faydasını artırır.
Metabolizmayı güçlendiren kurkumin takviyesi olarak kurkuminli yoğurt tarifi önerilebilir. Şişkinlik, hazımsızlık ve hızlı kilo vermek isteyenler bir kase dolusu yoğurda kurkumin tozundan bir çay kaşığı ilave ederek her gece tüketebilir. Gece boyunca çalışan kurkumin sayesinde sabah daha dinç ve zinde uyanmak mümkündür.
Bir başka kurkumin kullanım şekli ise kurkuminli pilav tarifi olabilir. Pirinç veya bulgur pilavını yaparken kavurma işlemi bittikten sonra bir çay kaşığı kurkimin (zerdeçal tozu) katarak pilavınıza hem hoş görünümlü sarı bir ton verebilir hem de tadında asla bir değişiklik yaratmadan besleyiciliğini yükseltebilirsiniz.
Et suyuna yaptığınız çorba tariflerinizde de yine kurkumin tozunu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bol protein takviyesine bir de kurkumin tozu eklendiğinde 1 kase çorbadan alacağınız besin değerlerini iki katına çıkararak yemek sonrası şişkinlik sorunlarının önüne geçebilirsiniz.
Yine kurkumin tozunu cilt sağlığınızda lekelerden kurtulmak için veya ağız bakımında komple ağız temizliği için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cildinize uygulayacağınız kurkumin macununu yapmak için bal ve kurkumin tozunu karıştırabilir ve yüzünüze uygulayabilirsiniz.
Aynı zamanda ağız içi temizliğinde kullanılan kurkumin tozu ağız kokusu ve bakterilere karşı mükemmel bir etki yaratarak düzenli kullanımlarda dişlerin beyazlamasına katkı sağlayacaktır.
Tüm yaralarının yanı sıra kurkumin zararları da olabilen bir baharattır. Özellikle de hamileler, safra sorunu yaşayanlar, diyabet hastaları, kısırlık problemi olan bireyler, kan problemleri yaşayanlar kurkumin kullanımını mutlaka uzman hekimleri ile paylaşmalı ve ancak hekim tarafından onay alınması halinde kullanmalıdır.
Faydaları geniş bir yelpaze oluştursa da kullanım öncesinde mutlaka sıkı bir araştırma yapılmalı ve düzenli olarak ilaç kullanan kronik hastalarla dezavantajlı grupların kurkumin tozunu kullanmaktan kaçınması gerekir.
Kurkumin tozu çok ciddi semptomlar yaratmamakla beraber bazı kişilerde ishal ve kusma gibi bazı mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir.
Kalp ritmini etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalı ve kalp sorunu yaşayanların kurkumin tozunu kullanmalarına müsade edilmemelidir.
Sağlıklı bireylerinde günde 2 kez olmak kaydıyla 1500 miligramdan fazla kurkumin tozu almaları pek tavsiye edilmemektedir. Günlük kullanım miktarının aşılması halinde oluşabilecek semptomlar sonrasında acilen uzman hekime görünmekte yarar vardır.
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