Mucizevi baharat: Kurkumin nedir?

Kurkumin adıyla anılan zerdeçal tozunun anavatanı Hindistan’dır. İçeriğinde zengin bir besin deposu barındıran kurkumin (zerdeçal tozu) tatlıdan yemeğe, içeceklerden salatalara kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kurkiminin faydaları ve kullanım alanlarını sizler için derledik.

Kurkimin Nedir?

Zerdeçaldaki ana biyoaktif madde olan kurkumin (curcumin), anti-inflamatuar özelliklere sahip bir baharat çeşididir. Daha çok Çin ve Hindistan’da yetiştirilir ancak ülkemizde de son dönemlerde kullanım alanı artmıştır. Kurkimin Hindistan'da binlerce yıldır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılmaktadır.

Kurkumin Faydaları Nelerdir?

Gelelim bu konuda en sık sorulan sorulardan biri olan “Kurkimin ne işe yarar?” sorusuna. Kurkumin faydaları saymakla bitmeyen bir dizi özelliğe sahiptir. Faydalarını detaylı olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

Anti-inflamatuar bileşenlere sahip kurkumin tozu vücuda antioksidan fayda sunarak bölgesel ağrı veya depresyon sorunları ile mücadelede ciddi olumlu etkiler sağlar.

İltihaplı yaralarda kullanılması yara izlerinin oluşumunu engeller.

Çok güçlü bir antioksidan olmasından dolayı kışları çay olarak tüketilmesi vücut direncini artırır ve bağışıklığı güçlendirir.

Kurkumin kronik hastalığı olan kişilerde de kullanılabilir fakat uzman kontrolünde olması şartı mutlaka gözden kaçmamalıdır. Her yararlı tıbbi bitkinin dozu ve kullanım şekli her insanda olumlu tepkiler vermeyebilir. Zaten kronik bir hastalığı bulunan ve bununla beraber günlük düzenli ilaç kullanan kişilerde uzman hekim tarafından belirlenen ek gıdalar alınmak zorundadır. Günlük kullanılan ilaçlarla tıbbi bitkilerin içerisindeki bileşenlerin etkileşim yaratıp yaratmadığı ancak uzmanlar tarafından belirlenebilir.

Kurkumin hakkında yapılan bazı çalışmalarda Alzheimer olasılığının azaldığını ortaya koyar.

Günümüzde birçok bilimsel çalışmanın ana konusu haline gelen kurkumin tozu yemek borusundaki kanser türlerinde bile olumlu etkilerde bulunur.

Obezite ve reflü hastalığının tedavisinde de bazı uzmanların tartışma konusu haline gelmiş ve kullanımı sonucunda bu sorunları azaltmaya yönelik etkiler sunmuştur.

Kurkumin faydalarından yararlanmak isteyenler düzenli olarak zerdeçal tozunu yemeklerinde veya içeceklerinde tüketebilir. Kurkuminin vücuda en iyi şekilde almak yemeklerle gerçekleşir. Çünkü yağlı yemekler içerisinde zerdeçal tozu vücut tarafından kolay bir şekilde emilir. Diğer yöntemlerle vücuda alınan zerdeçal tozunun emilimi düşük olur. Bu yüzden siz de yemeklerinizi pişirirken içerisinde bir çay kaşığı veya tatlı kaşığı zerdeçal tozu katarak zerdeçalın faydalarından yararlanabilirsiniz.