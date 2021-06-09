Mudanya kıyılarında müsilaj temizliği sürüyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz yüzeyindeki müsilaj (deniz salyası) temizliğine devam ediliyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Bursa'nın Mudanya ilçesinde de görülüyor. Mudanya açıklarındaki müsilaj rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde de yer yer birikiyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğünce yaklaşık bir ay önce başlatılan deniz yüzeyinden müsilaj temizleme çalışması sürüyor.

