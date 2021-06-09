YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mudanya kıyılarında müsilaj temizliği sürüyor

Mudanya kıyılarında müsilaj temizliği sürüyor

09.06.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudanya kıyılarında müsilaj temizliği sürüyor

1/

Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz yüzeyindeki müsilaj (deniz salyası) temizliğine devam ediliyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Bursa'nın Mudanya ilçesinde de görülüyor. Mudanya açıklarındaki müsilaj rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde de yer yer birikiyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğünce yaklaşık bir ay önce başlatılan deniz yüzeyinden müsilaj temizleme çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Gemlik Körfezi'nde müsilaj temizliği seferberliği başlatıldıGemlik Körfezi'nde müsilaj temizliği seferberliği başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:08
İkindi
17:06
Akşam
20:39
Yatsı
22:26

Bursa Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.