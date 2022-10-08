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Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı

08.10.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı

Yalova'nın Kapaklı köyü sahilinden başlayan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu sona erdi.

Kapaklı'dan yüzmeye başlayan sporcular Ragıp Vural Tandoğan, Kemal Dinçkal ve Önder Arı'ya parkur boyunca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri eşlik etti.

Yaklaşık 12 bin metrelik maratonu 6 saatte tamamlayıp Mudanya sahiline çıkan sporcuları, vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine, maratonun, Türkiye genelinde uygulanacak 4'lü maraton serisinin 2'nci ayağı olduğunu söyledi.

Vanlı, 3'üncü maratonu Gökçeada'da, 4'üncü maratonu da İskenderun Körfezi'nde düzenleyeceklerini belirterek, "Ülkemizin cennet köşelerinde bu yarışları icra etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Yarışmacılara ödülleri, İsmet İnönü Park'ında düzenlenen törenle verildi.

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