Mudanya parke taşlarla örülüyor

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaldırım onarımları, bordür ve tretuvar çalışmalarını hızlandırdı. Toplamda 33 bin 600 metrekare parke ve tretuvar kaplama yapılması planlanırken, Kumyaka, Halitpaşa ve Güzelyalı’da çalışmalara başlandı.

Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgeleri parke taşıyla kaplayacak. Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bordür, tretuvar ve beton parke taşı döşeme çalışmalarını hızlandırdı. Mudanya genelinde toplamda 33 bin 600 metrekare parke ve tretuvar kaplama yapılması planlanırken, Kumyaka, Halitpaşa ve Güzelyalı’da çalışmalara başlandı. Mudanyalıların rahat ve huzurlu bir ilçede yaşamasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Gerek kendi planlamalarımız gerekse de mahalle muhtarlarından gelen talepler neticesinde, ilçe genelinde çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.



