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Müdür Başyiğit, ilkokul müdürleriyle yüz yüze eğitimi konuştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 21 Eylül tarihinde ilkokul 1 sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacak olmasından dolayı ilkokul müdürleriyle Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdi.Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, Zeki Atik ve Mustafa Ağca Okur da hazır bulunduğu toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yüz yüze eğitimle ilgili Bakanlık tarafından alınan tedbirler konusunda Okul Müdürlerine bilgi verdi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere göre, 21 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitim öğretime okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencileri ile başlanacak.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 21 Eylül tarihinde ilkokul 1 sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacak olmasından dolayı ilkokul müdürleriyle Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdi.
Şube Müdürleri Hüseyin Hakan Durum, Zeki Atik ve Mustafa Ağca Okur da hazır bulunduğu toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yüz yüze eğitimle ilgili Bakanlık tarafından alınan tedbirler konusunda Okul Müdürlerine bilgi verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere göre, 21 Eylül tarihi itibariyle yüz yüze eğitim öğretime okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencileri ile başlanacak. İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreç yeniden değerlendirilecek. Veliler isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilecekler. Bu durumda öğrenci, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve öğrencilerin okulda kalış süreleri kısaltılacak. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecek. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecek. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacak.

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Çilek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
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