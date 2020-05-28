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Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 28.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüsün (Covid-19) tekrar artışa geçmesi üzerine yetkililer önlemlerin elden bırakılmaması konusunda uyarı üzerine uyarı yapıyor.Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.

Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı

Malatya’da, yeni tip korona virüsün (Covid-19) tekrar artışa geçmesi üzerine yetkililer önlemlerin elden bırakılmaması konusunda uyarı üzerine uyarı yapıyor.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bir hafta öncesine kadar vaka sayılarımızda ciddi azalma görülmekteydi. Bugünlerde yeniden artışa geçti. Fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uymadığımızda salgını bitirmemiz mümkün değil. Lütfen sabırlı olalım ve kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

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