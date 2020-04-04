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Müdür Hasan Başyiğit’ten telekonferanslı toplantı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Korona virüs Covid-19 tedbirleri nedeniyle, ilk ve ortaokul müdürleriyle toplantıyı, telekonferans yoluyla gerçekleştirdi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’ndan etkileşimli olarak yapılan toplantıda Korona virüs nedeniyle önlemler alınmaya devam edildiğini belirten Müdür Başyiğit, son günlerde alınan tedbirlere de değindi.İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okullarda gerçekleştirilen dezenfekte işlemleri ve uzaktan eğitimin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Müdür Hasan Başyiğit’ten telekonferanslı toplantı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Korona virüs Covid-19 tedbirleri nedeniyle, ilk ve ortaokul müdürleriyle toplantıyı, telekonferans yoluyla gerçekleştirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’ndan etkileşimli olarak yapılan toplantıda Korona virüs nedeniyle önlemler alınmaya devam edildiğini belirten Müdür Başyiğit, son günlerde alınan tedbirlere de değindi.
İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okullarda gerçekleştirilen dezenfekte işlemleri ve uzaktan eğitimin işleyişi hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda geri dönüşlerinin önemli olduğunu ifade eden Başyiğit, yaşanan sorunlara çözüm bulunması noktasında Müdürlüğün gereken çalışmayı yapacağını belirtti. Uzaktan eğitim imkanı bulunmayan öğrenciler için yardımda bulunulacağına vurgu yaptı.
Ülke genelinde valilikler aracılığıyla Vefa Sosyal Destek grupları aracılığıyla ihtiyacı olan kişilere yardımlar ulaştırıldığını belirten Müdür Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de gönüllü eğitim çalışanları aracılığıyla emekli olan 65 yaş üstü öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarına ulaşarak ihtiyaçlarının olup olmadığını kontrol edip ihtiyaçları varsa yardımda bulunulacağını söyledi. Başyiğit, okulların emekli çalışanlarına ulaşarak ihtiyaçları olup olmadığını tespit etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Müdür Hasan Başyiğit’ten telekonferanslı toplantı

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