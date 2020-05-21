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Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı

VAN HABERLERİ  | 21.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Müdür Sünnetçioğlu’ndan ‘Ramazan Bayramı’ uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Ramazan Bayramı öncesi uyarılarda bulunarak, “Bayramda tokalaşmayacağız, öpüşmeyeceğiz, uzaktan selamlaşacağız ve sabredeceğiz” dedi.
Açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, bayram öncesi işletmecilerin korona virüse karşı tedbirlerini kendilerinin alması gerektiğini belirterek, “Ramazan Bayramı’nda anne-babaların elini öpme adedimiz var. ‘Elimi yıkadım, maskemi taktım öptüm’ derken, riskli grubu tehlikeye atabilme şansımız oluyor. O yüzden kontrollü sosyal hayat dönemi olduğunu ve mutlak maske ve mutlak mesafe kuralını uygulamamız. Bu bayramda bizim için bir sınav. Bayramda tokalaşmayacağız, öpüşmeyeceğiz, uzaktan selamlaşacağız ve sabredeceğiz. Mahalle, apartman ve sitelerde oturan vatandaşlarımızı uyarmak isterim; misafirliklerine ara vermemiz gerektiğini, bayramda da yüz yüze görüşme yerine telefonla, görüntülü olarak büyüklerimizi arayarak bayramlarını kutlamamızın daha doğru olacağını ve bu zor süreci elbirliğiyle en az hasarla atlatacağımızı ve bu salgından hem ülke hem sağlık sistemi olarak güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Sağlıklı günlere hep beraber döneceğiz inşallah. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

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