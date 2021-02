Müdür Yıldız Sinop’un eğitimdeki projelerini anlattı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız katıldığı bir televizyon programında ildeki eğitim öğretim faaliyetleri ile Müdürlük tarafından yürütülen ‘Hayal Et, Tasarla, Üret’ temalı projeleri tanıtı.

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek ve öğrencileri bütüncül bir anlayışla çift kanatlı bireyler olarak yetiştirmek için ‘Hayal Et, Tasarla, Üret’ teması ile projeler geliştirdiklerini belirten Ercan Yıldız, “Projelerimizde öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi uygulamalı eğitimler, çevrim içi seminerler, çalıştaylar ve dijital uygulamalar ile buluşturduk. Milli manevi değerleri gelişmiş, kendisi ve doğal çevresi ile barışık, hayata dair sorunlara gerçekçi çözümler üreten girişimci bireyler yetiştirmek için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası gibi eğitimin tüm paydaşları ile işbirliği yaptık. Bu tema çerçevesinde 28 farklı konuda eğitimdeki tüm paydaşlarımızı öğretmen, öğrenci, veli hayat boyu öğrenme ile tüm Sinop’u kapsayan projeler ve çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla başlayan Müdür Yıldız, “Uzaktan eğitim sürecinde 106 EBA destek noktası ve 7 Mobil EBA Destek Aracı’nı en kısa sürede öğrencilerimiz için hazırladık. İlimizdeki kurum sayısına oran ile EBA Destek Noktası sayımız Türkiye’de başat rol almaktadır. Mobil araçlarımız ile 15 bin 783 kilometre yol kat ederek 758 öğrencimizin canlı derslerine ulaşmalarını sağladık. ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Kontrol Kılavuzu’ yönergesiyle ilimiz geneli 176 okul ve kurumumuzun yine en kısa sürede ‘Okulum Temiz’ belgelerini tamamladık. Bu kapsamda tüm idarecilerimize ve diğer çalışanlarımıza uygulamalı eğitimler verdik. Mart ayında salgın sürecinin başlamasıyla tüm meslek liselerimiz, bilim sanat merkezimiz ve halk eğitim merkezlerimiz ülkemizin her köşesinde olduğu gibi fedakarca ve gönüllülükle maske ve siperlik dikimlerine başladık hala üretmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

Yıldız yapılan projeler hakkında ise şunları söyledi: “

‘Hayal Et, Tasarla, Üret’ temalı projelerimiz kapsamında yine salgın döneminin başlaması ve okullarımızın uzaktan eğitime başlamasıyla öğrencilerimizle ve velilerimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Bu kapsamda her akşam saat 18.57-19.57 arası “Evde Kal Kitapla Kal Sağlıkla Kal” projesini #sinopokuyor hashtag ile twitter üzerinden yürüttük.

‘Okulum bahçede’ projesini biz temmuz ayı itibariyle okullarımızın açılışına hazırlık yaptığımız süreçte tasarladık. Okullarımızın açılışında öğrencilerimizi olabildiğince okul bahçelerinde ders yapabilecekleri sınıf düzenleri oluşturduk.

‘Çocuklar Tarım Öğreniyor’ projesi bizim İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ile işbirliği ile yürüttüğümüz bir projedir. Bu kapsamda 5 okulumuza seralar kurduk. Öğrencilerimizin tarım, toprak üretim kavramlarını yaşayarak öğrenmelerini hedefledik.

‘Doğa Okulu’ bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz bir proje, doğa ile iç içe keşfederek öğrenmelerini sağlayan doğa bilinci, açık alan rekreasyon aktiviteleri, doğa yürüyüşleri fidan dikimi gibi etkinliklerle yaşam becerilerini geliştiren bir ortam hazırladık.

‘Uzaktan Eğitime Sen De Destek Ol’ kampanyası bizim Valiliğimiz uhdesinde yürüttüğümüz bir proje. Canlı derslere katılım sağlayamayan öğrencilerimiz için yerelde yaptığımız çalışmaları içermektedir. İl genelinde toplam 1043 tablet bağışı yapıldı. Bağışlanan tabletlerde internet sorunu olan öğrencilerimiz için de tüm müfredatı kapsayacak çekimler ile dijital içerikler hazırladık ve öğrencilerimize ulaştırdık.

‘Her Ev Bir Tasarım Beceri Atölyesi’ projesi #evimtba etiketi ile okullarından uzak kalan öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal kişisel becerilerini yeteneklerini geliştirmek amacıyla tasarım beceri atölyelerini evlerimize taşıdık her akşam 19.57- 20.57 arası öğrencilerimiz velilerimiz yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaşıyor. 176 Tasarım Beceri Atölyesi il genelinde hazır hale getirerek 2023 Eğitim Vizyonumuz kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

‘Veli Akademisi’ projesi, dediğimiz gibi eğitimdeki tüm paydaşlarımızı düşünerek hazırladığımız bir proje. Velilerimizi de uzaktan eğitim sürecine dahil ederek onların öğrencilerimizle evde yapabilecekleri basit etkinlikler, farklı eğitim metotlarına yönelik veli eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin; Evde stem etkinlikleri, eğitimde yeni yaklaşım nöropedagoji, evde montessori etkinlikleri, eğlenceli oyun robotik ve kodlama, erken çocukluk döneminde yabancı dil eğitimi gibi birçok konuyu kapsıyor ve velilerimizden gelen talepler doğrultusunda planlamaya devam ediyoruz.

‘Eğitim Danışmanlığı’ projesi öğrencilerimiz için yürüttüğümüz, proje danışmanlar ve uzmanlar aracılığı ile kendilerini tanımaları, hedeflerini belirlemede danışmanlık yaptığımız bir proje. Bu süreçte proje kapsamında Süleyman Beledioğlu ile 12. sınıflarımızı, Erol Erdoğan ile 8. sınıflarımızı buluşturduk.

‘Eğitim Akademisi’ projesi ise öğretmen ve idarecilerimize yönelik eğitimleri kapsamaktadır. Bu kapsamda da yine 37 çevrimiçi eğitim yaparak 3 bin 818 öğretmen ve idarecimize eğitimler verdik.

‘Masallarla Büyüyorum’ projesi ve Bakanlığımızın ‘Anadolu Masalları’ projesi uzaktan eğitim sürecinde yine masal anlatıcılığı eğitimi almış öğretmenlerimizle ve benim de bizzat katıldığım anlatımlarla devam etmektedir. Şu ana kadar 1435 öğrencimize bize özgü masallar anlatıldı.

‘Genç Kalemler’ projesi öğrencilerimiz edebiyata yazı ve şiir ile kendini ifade edebilme becerilerine yönlendirme hedeflenmiştir. Kariyer planlarında yazarlık olan öğrencilerimizi gazete, dergi gibi yayınlarını desteklemekteyiz.

‘Montessori Sinop’ projesi 2023 Eğitim vizyonumuza paralel olarak hazırlanan özellikle okul öncesi ve ilkokulda, ‘Her çocuk özeldir ve her çocuk öğrenir, yeter ki yeterli zaman ve mekan verilsin’ ilkesi ile her sınıfımızda küçük tasarım beceri atölyeleri oluşturmayı hedeflediğimiz bir proje. Bu kapsamda okul bazında ve sınıf bazında uygulama örneklerimiz mevcut. Ayrıca kendi bünyemizde eğitim akademisi projesi kapsamında il genelinde 400’e yakın öğretmenimize montessori eğitimleri verdik.

‘İsmiyle Müsemma Okullarımız’ projesi okullarımıza isimleri verilen tarihi ve/veya önemli şahsiyetleri öğrencilerimize tanıtmayı hedefledik. Salgın sürecinde diğer projelerimizi revize ettiğimiz gibi bu projeyi de dijital ortama taşıdık. Okullarımız kendi okul ismine ait kişiyi tanıtan videolar hazırlıyorlar bizlerde haftalık olarak sosyal medya hesaplarımızda yayınlıyoruz. Her okulun tarihi belli tüm okullar tamamlandığında bütün videolarımızla ‘Sinop İsmiyle Müsemma Okullarımız’ belgeseli hazırlayacağız.

‘Sinop Tarihini Öğreniyor’ projesi ilkokul ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerimize Sinop’un tarihi ve kültürel mekânlarını dokusunu tanıtmak amacıyla hazırladığımız bir proje. Yine salgın döneminde gönüllü öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle öğrencilerimizi bu mekanlarla çevrimiçi ortamda veya canlı yayınlarla buluşturmaya devam ediyoruz.

‘Bir Kitapda Sen Anlat’ projesi anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve ortaöğretim öğrencilerimizin kitap okumaya olan ilgiyi ve hitabet gücünü artırmak ana dilimizi doğru kullanma şuurunu kazandırmak okulunu temsil etme sorumluluğu kazandırmak amaçlanmıştır.

KUZKA ve SOGEP destekli ‘Sinop Yeteneklerini Keşfediyor’ projesi eski RAM binamızın tam donanımlı bir STEM merkezi, bir yetenek atölyesine dönüştürülmesi, bu kapsamda 2 ortaöğretim 6 temel eğitim olmak üzere 8 tane tasarım beceri atölyesinin bulunduğu ve tüm okullarımızın kullanımına sunacağımız büyük bir proje.

’Değerlerimiz Işığında Söyleşiler’ projesi özellikle kendi yürüttüğüm lise öğrencileri ile buluşarak onlarla gelecek, geçmiş, milli ve manevi değerler özellikle de sosyal medya kullanımları ile ilgili söyleşiler yaptığımız bir proje. Zaman zaman çevrimiçi ortamda buluşmaya çalışıyoruz öğrencilerimizle.

‘Benim Kütüphanem’ projesi okul öncesi çağına gelen öğrencilerimizi kitapla buluşturmak ve okula hazır bulunuşluklarını artırmak amacındayız

‘Ahşap Oyuncak Atölyesi, Keten Evi Ve Atölyesi’: Ahşap ve keten Sinop’un vazgeçilmezleri arasındadır. Keten zaten coğrafi işaret olarak kazandırılmıştır. Bu süreçte Türkiye’de sayılı olan ahşap oyuncak atölyesini halk eğitim merkezi kanalı ile açtık, oyuncak yapımı ve ahşabın işlenmesi, eğitim materyali yapımı gibi konularda kurslar açtık. Yine keten evi ve atölyesinde de Sinop’a özgü keten işleme ve dokuma tezgahları ile kurslar açtık. Böylece bireylere yeni iş imkanları oluşturacak eğitimler vermeye devam ediyoruz.

‘Akademik Danışmanlık Uygulaması’ Sinop Üniversitesi ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında okullarımız ile üniversitedeki akademisyenlerimizi eşleştirerek okullarımızın her türlü akademik ve bilimsel desteği almalarını sağladığımız Türkiye’de sayılı ilde uygulanan bir projedir.

“Uzaktan Eğitim Çalıştayı” yine Türkiye’de bizim yürüttüğümüz uzaktan eğitime dair sorunların ve çözüm yollarının konuşulduğu, tespit edildiği iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve paylaşılması hedeflenen 8 ayrı alt komisyon ile yürüttüğümüz ve 2 gün süren çevrimiçi bir çalıştaydı.

Erasmus + projelerinde 24 adet personel hareketliliği 1 öğrenci hareketliliği, Etwinning projelerinde 62 öğretmenimiz Ulusal Kalite Ödülü, 27 öğretmenimiz Avrupa Kalite Ödülü, 4 okulumuz Etwinning Okulu ödülü, 1 öğretmenimiz ise Türkiye Özel Ödülü almaya hak kazandılar. TÜBİTAK projelerinde ise bu yıl 4004, 4005 ve 4007 çağrılarında toplam 11 başvuru gerçekleştirdik."

Ercan Yıldız bu proje ve faaliyetler ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim öğretim faaliyetlerinde öncü rol oynadığını aktardı.