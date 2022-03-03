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Müfit Can Saçıntı ve Çiğdem Saçıntı boşandı! 22 yıllık evlilik bitti

03.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

53 yaşındaki Müfit Can Saçıntı 22 yıllık evliliğini sonlandırdı. Çocuklar Duymasın’, ‘Mandıra Filozofu’ gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı, 22 yıllık eşi Çiğdem Saçıntı ile boşanmasıyla ilgili ‘2. Sayfa’ programına "Dostça boşandık" açıklamasını yaptı.

Müfit Can Saçıntı ve Çiğdem Saçıntı boşandı! 22 yıllık evlilik bitti

"Çocuklar Duymasın" ve "Mandıra Filozofu" gibi projelerle tanınan 53 yaşındaki Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile evlenmişti. Ünlü çift, 2005'te kızları Duru'yu kucaklarına almıştı.

22 yıllık evli çiftten kötü haber geldi. 5 yıl önce yollarını ayırma kararı alan ve kızlarının büyümesini bekleyerek bu düşüncelerini erteleyen ikili, 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandı.

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Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı. Boşandıktan sonra 2. Sayfa'ya açıklama yapan Müfit Can Saçıntı, "Dostça boşandık" ifadelerini kullandı.

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