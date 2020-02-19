YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Müftü Öksüz, Zaralılarla vedalaştı

Müftü Öksüz, Zaralılarla vedalaştı

SİVAS HABERLERİ  | 19.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Zara İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz’e düzenlenen programda ilçe halkıyla vedalaştı.Müftü Muhammed Lütfi Öksüz’ün emekliliği nedeniyle Zara İlçe Müftülüğü personeli tarafından Belediye Düğün Salonunda Kaymakam Mehmet Sayın, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, sivil ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Zara İlçe Müftülüğü personeli ile çok sayıda davetlinin katılımı ile veda töreni gerçekleştirildi.Törende konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın; "İlmi ve mütevazılığı ile tanıdığımız, kısa süre de olsa ilçemize hizmet eden hocamız, ilçe halkına değer katmıştır.

Müftü Öksüz, Zaralılarla vedalaştı

Zara İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz’e düzenlenen programda ilçe halkıyla vedalaştı.
Müftü Muhammed Lütfi Öksüz’ün emekliliği nedeniyle Zara İlçe Müftülüğü personeli tarafından Belediye Düğün Salonunda Kaymakam Mehmet Sayın, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, sivil ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Zara İlçe Müftülüğü personeli ile çok sayıda davetlinin katılımı ile veda töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın; "İlmi ve mütevazılığı ile tanıdığımız, kısa süre de olsa ilçemize hizmet eden hocamız, ilçe halkına değer katmıştır. Kendisini kutluyor, kendisine bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını diliyorum" dedi.
İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise, "Kur’an kursumuzdan, gençlik merkezimize, camilerimize kurumumuz hizmetlerinde göstermiş olduğu üstün hizmetleri ile tanıdığımız, ilmi ve tecrübesi ile Zara’da görev yapan hocamız emekli olarak aramızdan ayrılıyor. Uzun yıllar tecrübesini ve ilmini paylaşan hocamızı emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.
Belediye Başkanı Fatih Çelik yaptığı konuşmada, “Alçak gönüllü, gülen yüzü ve uzun yıllar yapmış olduğu görevlerin kendisine kattığı tecrübeleri ile ilçemize hizmet ettiği için, ilmiyle amel eden hocamıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz” dedi.
Zara Müftüsü Muhhamed Lütfi Öksüz de, "Ömrün yarısı misali 35 yıl görevimi ifa ettiğim kurumumdan ve altı ay hizmet verdiğim Zara ilçemizden emekli olarak ayrılıyorum. Daha yapacak çok şeyler vardı. En çok başarmayı istediğim ise Kur’an Kursu binamızın ilçe merkezinde bir yerde olmasıydı, umut ediyorum yakın gelecekte bu arzum Zara’da gerçek bulur” dedi.
Konuşmaların ardından Öksüz’e plaket ve çeşitli hediyelerin takdimi yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık’ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması

Bursaspor Kulübü Başkanı Mestan’dan, Kestel çıkarması

Sivas Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:51
İkindi
15:49
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

Sivas Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Çarşı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.