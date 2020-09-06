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Müftü Yazıcı’dan evleri yanan aileye ziyaret

ANTALYA HABERLERİ  | 06.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Büyükköy Mahallesinde üç gün önce çıkan yangında kullanılmaz hale gelen ev sahibi Hakkı Gürbilek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Müftü Selim Yazıcı, Büyükköy Mahallesinde çıkan büyük yangında evleri kullanılamaz hale gelen Hakkı Gürbilek’i ziyaret etti.

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Büyükköy Mahallesinde üç gün önce çıkan yangında kullanılmaz hale gelen ev sahibi Hakkı Gürbilek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Müftü Selim Yazıcı, Büyükköy Mahallesinde çıkan büyük yangında evleri kullanılamaz hale gelen Hakkı Gürbilek’i ziyaret etti. ’Geçmiş olsun’ dileklerini sunan Müftü Yazıcı, “Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim her türlü bela ve afetlerden cümlemizi korusun. Tabi mal canın yongası, ancak yerine konabilir. Köylümüz, hayırseverlerimiz ve devletimizle el birliği içinde mağduriyet mutlaka giderilecektir. Diyanet Vakfı Korkuteli Şubesi olarak imkanlarımız nispetinde bizde aileye destek olacağız. Allah daha beter felaketlerden muhafaza etsin. Her şey kısa sürede yoluna girecektir.” dedi.

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Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:36
Akşam
19:26
Yatsı
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Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Etiler Eczanesi
Muratpasa
Güvenç Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Yakamoz Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Çağlayan Eczanesi
Kepez
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