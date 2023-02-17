MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

17.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından kanalların yayın akışları değiştirildi ve programların dizilerin yerini deprem özel bölümleri aldı. Peki, Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? İşte yeni bölüm tarihi belli oldu...

Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

Müge Anlı'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından diziler ve programlar bir süredir yayınlanmıyor. Televizyon kanallarında programların yerine deprem özel programları ve haberler yer alıyor. Kanalların ne zaman normal hayatına geçeceği ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Müge Anlı sosyal medya hesabı üzerinden program ne zaman yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Müge Anlı'nın o paylaşımı şöyle;

"Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlayacak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran karşısında işimizin başındayız. 20 Şubat Pazartesi saat 10.00'da buluşmak üzere."

müge anlı tarih

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğuzhan Uğur'un acı günü! "O gitti, biz kaldık"Oğuzhan Uğur'un acı günü! "O gitti, biz kaldık"
Acun Ilıcalı yayın sırasında Bestemsu Özdemir'in ağladığını görünce... "Çok duygulandı..."Acun Ilıcalı yayın sırasında Bestemsu Özdemir'in ağladığını görünce... "Çok duygulandı..."
Ortak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çektiOrtak yayına giriş şekli gündem oldu! Sözleri dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı atv yayın akışı ele

En Çok Okunan Haberler

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'dan UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü...

ABD peş peşe düşürmüştü! Başkan Biden'dan UFO açıklaması: Cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü...

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.