Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

Müge Anlı'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından diziler ve programlar bir süredir yayınlanmıyor. Televizyon kanallarında programların yerine deprem özel programları ve haberler yer alıyor. Kanalların ne zaman normal hayatına geçeceği ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Müge Anlı yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Müge Anlı sosyal medya hesabı üzerinden program ne zaman yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Müge Anlı'nın o paylaşımı şöyle;

"Ekip arkadaşlarımızın bir kısmı sahada depremzedelerimizin yaralarına merhem olmaya çalışırken, bir kısmı bölgeden gelen acil ihtiyaçları karşılamak üzere köprü vazifesi görüyor. Perşembe günü başlayacak yayınımızı, devam eden enkaz çalışmaları ve yaşanan derin acılarımız nedeniyle pazartesi gününe ertelediğimizi duyurmak isterim. Gelen yardım ve ihtiyaç taleplerini karşılamak için biz yine ekran karşısında işimizin başındayız. 20 Şubat Pazartesi saat 10.00'da buluşmak üzere."





