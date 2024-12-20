Müge Anlı'da öldükten sonra annesinin erkek olduğunu öğrenmişti! Handan Hemşire'nin hayatı dizi oluyor! Başrol oyuncusu bakın kim oldu...

2017 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye'nin şoke olduğu bir olay yaşanmıştı. Herkesin Handan olarak tanıdığı 60 yaşındaki kadının ölümünün ardından üstünden Şükran Aktaş isimli bir kimlik çıkmıştı. Şükran Aktaş'ın ölümünden sonra yapılan incelemede aslında kadın olmadığı, Nail Ç. isimli bir erkek olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıllarca bir devlet hastanesinde hemşirelik yapan Handan Hemşire'nin bir de kızı vardı. Annesinin öldükten sonra erkek olduğunu, babasının aslında babası olmadığını öğrenen ve o dönemler 20'li yaşlarında olan Tansu, olayın ardından 1 yıl sonra annesine kavuşmuştu.

HİKAYESİ DİZİ OLUYOR!

Hastaneden çalındığı ortaya çıkan Tansu ve anne bildiği Handan hemşirenin hikâyesi dijital dizi oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bedran Güzel’in yöneteceği diziyi Eray Yasin Işık kaleme alacak. 60 yaşında hemşirelikten emekli olup kendi butiğini açan, herkesin ablası olan ve sevilen bu kadının sıra dışı hayatını başarılı oyuncu Ayta Sözeri canlandıracak.

Ayta Sözeri’nin genç erkek halini Yağız Can Konyalı, Handan’ın kızı Tansu’yu Asude Kalebek canlandıracak. Handan dizisinde diğer başlıca rolleri Murat Kılıç, Elit Andaç Çam, Orhan Alkaya, Tarhan Karagöz, Evren Duyal, Mehmet Aykaç ve Sedef Avcı oynayacak.