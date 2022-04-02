Müge Anlı’dan 'meraklı kedi' pozu! Bu halini unutun

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, milyonların sevgisini kazandı.

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Anlı, kariyerinin yanı sıra geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabıyla da adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabında yayınladığı hemen hemen her pozla dikkat çeken Anlı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Ünlü sunucu, spor kıyafetleriyle asansörde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.



Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.

Anlı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımına "Meraklı kedi mi? Hiç meraklı değilimdir dernek başkanım" notunu ekledi.



