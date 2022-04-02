MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı’dan 'meraklı kedi' pozu! Bu halini unutun

Müge Anlı’dan 'meraklı kedi' pozu! Bu halini unutun

02.04.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla kendine hayran bıraktı. Ekrandakinin aksine spor tarzıyla kamera karşısına geçen Anlı, sosyal medyayı salladı.

Müge Anlı’dan 'meraklı kedi' pozu! Bu halini unutun

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, milyonların sevgisini kazandı.

821x465-muge-anli-ile-tatli-sert-1648797768138

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Anlı, kariyerinin yanı sıra geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabıyla da adından söz ettirdi.

821x465-muge-anli-ile-tatli-sert-1648538002634

Sosyal medya hesabında yayınladığı hemen hemen her pozla dikkat çeken Anlı, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

821x465-muge-anli-ile-tatli-sert-1645169866035
Ünlü sunucu, spor kıyafetleriyle asansörde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
0x0-muge-anli-ile-tatli-sert-1625217656945

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.

46465

Anlı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşımına "Meraklı kedi mi? Hiç meraklı değilimdir dernek başkanım" notunu ekledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdıAşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı
Eteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdıEteğinin boyu olay oldu! Dudağına da yorum yağdı
Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"Yasin Obuz yorumu gündem oldu! "Oylar boşuna mı?"
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi!

Benzine indirim geldi!

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Pazardaki elmaların yüzde 13’ünde var! Ölümcül tehlike

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.