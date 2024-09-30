Müge Anlı, 'Kendisi Doğulu' sözünü duyunca canlı yayında çıldırdı! Konuğuna tokat gibi yanıt verdi!

Banu Çelen, "Çocuğumun babası evlilik vaadi ile dolandırdı." diyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Nikahsız düğün yapıp bebeğiyle tek başına kalan Banu, "Bana kendi paramla düğün yaptırdı. Düğünde takılanları da çaldı. 1 milyon TL zarara uğradım" iddiasında bulundu.

Murat Gümüş'le TikTok'ta tanışan Banu, "Evlenip ayrıldığını, hayatında imam nikahla yaşadığı Eylül diye biri olduğunu ve trafik kazasında kaybettiğini söylemişti. O gün kendisiyle konuştuk ve ertesi gün çıktı geldi. Kendini sevdirdi. Ailenin içine girdi." dedi.

Kendi aralarında yüzük takan çift, nişanlılık sürecinde bebek haberi aldı. "Cezaevine girebilirim" diyerek nikah masasına oturmayı beklerken nikahsız bir düğün yapan Banu, "5 bankadan kredi kartı çıkarttı. Bütün düğün ödemelerini o kartla yaptı. Babamdan da destek gördü. 'Benim birini vururken görüntüm alınmış. Bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da cezaevine gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" ifadelerini kullandı.

Kredi kartları borçlarını ödemeyince Murat Gümüş'ün yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Banu, Abisinin yanına gittiğinde "Benim kardeşim zaten evli ve 3 çocuğu var." gerçeğiyle hayatının şokunu yaşıyor.

"KENDİSİ DOĞULU" SÖZÜ KIZDIRDI!

Banu'nun canlı yayında "Babama şantaj yaptı. Bu şekilde incittiği için paramı geri istiyorum. Kendisi doğulu, bizde namus önemli dedi." sözleri ise Müge Anlı'yı fena kızdırdı.

Anlı, "Doğulu falan karıştırmayın kardeşim. Evlenip çocuk yaparken doğulu olduğu gündeme gelip de ayrıldığında gelmez. Benim programımda karıştırmayın o işleri. Hamile kalırken adamın nereli olduğu önemli değil, ayrılınca mı önemli? Sizde namus önemli değil mi? Niye bu saçmalıkları bu programda anlatıyorsunuz. Batılı insanın namusu namus değil de doğulu insanın mı namusu namus." sözleriyle konuğuna tokat gibi bir yanıt verdi.