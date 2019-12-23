Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan hayatını kaybetti

Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan’ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koloji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

