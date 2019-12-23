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Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan’ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan hayatını kaybetti

Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ televizyon programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan’ın torunu Deha Uğur Özkan (13) önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkan’ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koloji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.

TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı Rahmi Özkan Deha Uğur Özkan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah ailesine sabir versin
o yaşta akciğer kanserimi olur yaaa rabbim korusun allah sabır versin ailesine bu nedir ya 13 yaşında daha çocuk akciğer kanseri
Allahim sevenlerine. sabir versin yarabbim
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