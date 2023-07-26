Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli'den 'Barbie' tepkisi: "Yine kudurdu insanlık"

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı 'Barbie' filminin ardından çarpıcı bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medyada gündem oldu.

ARİF VERİMLİ'DEN OLAY PAYLAŞIM

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süre yorumculuk yaptıktan sonra program ile yollarını ayıran Prof. Dr. Arif Verimli, filmin aylardır yapılan reklamlarının sosyal medyadaki boyutuna işaret etti.

"TEK DERDİMİZ BARBIE'YMİŞ GİBİ..."

Uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya olmasa konunun ciddiyetini gerçekten anlamayacağım. İki erkek çocuk büyüttüğüm için hiç Barbie'leri olmadı, konuya yabancıyım. Tek derdimiz Barbie'ymiş gibi yine kudurdu insanlık... Barbie bir kapitalizm ikonu olarak lüks içinde, sürekli harcama,sürekli süslü kıyafetler, hedonist bir yaşamı sunan ve ideal vücut ölçüleri ve ideal güzellik bu olmalı tehlikesi yaratabilecek bir karakter. Ergenlik öncesi ve ergenlikte Beden Algı Bozukluğu (BDD) tetikleme ihtimali olabilir! Belki de biz çok idealist kaldık, şimdilik bilemiyorum..."





