Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Damadıyla kaçan Cemile Özdemir olayında şaşkına çeviren gelişme

Ankara'da yaşayan 61 yaşındaki Azime Akkor, 43 yaşındaki 3 çocuk annesi, kızı Cemile Özdemir'i bir yıldır göremediği iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Kızının kocasını terk ettikten sonra damadı ile bir yaşam sürdüğünü iddia eden Akkor, damadı ve ailesinin kızını kullandığını, torunlarının da annesiz kaldığını ileri sürdü. Müge Anlı, iddia üzerine damadına kaçtığı söylenen Cemile Özdemir'e ulaştı. Bir yıldır ailesiyle görüşmeyen Özdemir, stüdyoda annesiyle duygusal bir kavuşmaya imza attı. Fakat o anlar çok uzun sürmedi.

"HERKES ÇARESİNE BAKSIN"

Damadıyla kaçmadığını, kendi ayakları üzerinde durmak için ailesini geride bıraktığını söyleyen Cemile Özdemir, "Tek başıma yaşıyorum. Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın. Zaten çocuklarıma bakıyorlarmış. Ben kimseyi istemiyorum" dedi. Genç kadının sözleri üzerine öfkelenen annesi Azime Akkor, "Kızımı o adama bırakmayacağım. Alıp buradan götüreceğim" diye konuştu.

DAMADI İLE ÖPÜŞTÜĞÜ FOTOĞRAFLARA CEVABI PES DEDİRTTİ

Ailesine dönmek istemediğinin altını ısrarla çizen Cemile Özdemir, hakkındaki iddiaları reddederken damadı ile öpüşürken çektikleri fotoğraflarına yönelik sorulara ise "Damadımla çektirdiğim fotoğraflarda hiçbir şey yok" diye yanıt verdi.

MÜGE ANLI: İMKANSIZ AŞKIN PEŞİNE DÜŞTÜNÜZ. GİTTİĞİNİZ YOL, YOL DEĞİL

Umursamazlığı herkesin tepkisini çeken üç çocuk annesi kadının tavırlarına Müge Anlı da sessiz kalmadı. Anlı, "Siz imkansız bir aşkın peşine mi düştünüz? Siz kızınıza hamileyken bile şiddet uygulayan damadınızla nasıl görüşürsünüz? Mesajlarınız da elimde… Bu duygudan kurtulmak için desteğe ihtiyacınız var. Gittiğiniz yol, yol değil. Siz 4 yaşındaki çocuğunuzu bırakıp nasıl gidersiniz?" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMI UZAKTAN TAKİP EDİYORUM"

Müge Anlı'nın sözleri bile fikirlerini değiştirmeyen Cemile Özdemir, "Evimden kendi isteğimle ayrıldım. İmkansız bir aşka düşmedim. Ben çocuklarıma annelik yapamadım. Eşim de babalık yapamadı. Çocuklarım önce Allah'a sonra anneme emanet. Ben çocuklarımı uzaktan takip ediyorum" dedi.

ADI ÇIKMASIN DİYE KIZIYLA EVLENDİRMİŞ

Ayrıca programda Murat'ın Özlem'le evlenmeden önce Cemile'yle görüştüğü ortaya çıkmıştı. Anlayacağınız Cemile, adı çıkmaması için Murat'la kızı Özlem'i evlendirmiş.

RTÜK'E ŞİKAYET ETTİLER

Yayının ardından Müge Anlı'nın programı tepki çekti. Hatta Fatih Tezcan programı RTÜK'e şikayet etti.

Yaşananların ardından da ATV'den dikkat çeken bir Müge Anlı hamlesi geldi. Damat- kaynana olayının işlendiği 3 günlük videolar YouTube kanalından kaldırıldı.

