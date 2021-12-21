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Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı

21.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, balıkçı yardımcı gemisindeki 100 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı, organizatör olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz açıklarında balıkçı yardımcı gemisi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

Hareket halindeki gemiye çıkan ekipler, buradaki 100 düzensiz göçmeni bota aldı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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