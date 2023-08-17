YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı

17.08.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen de yakalandı.

Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Farklı zamanda ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bottaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan aynı bölgedeki farklı bir çalışmada, göçmen kaçakçısı olabileceği bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan sürat teknesindeki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polisten kaçarken kaza yaptıkları araçta 42 kilo 700 gram esrar bulunan zanlılar tutuklandıPolisten kaçarken kaza yaptıkları araçta 42 kilo 700 gram esrar bulunan zanlılar tutuklandı
Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:Kılıçdaroğlu, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu:
Esenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandıEsenyurt'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum sahil güvenlik bot

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:17
Öğle
13:16
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:27

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Durusu eczanesi
Bodrum
Sayin eczanesi
Marmaris
Likya eczanesi
Seydikemer
Gökçe eczanesi
Fethiye
Sener eczanesi
Ula
Irem eczanesi
Yatagan
Sever eczanesi
Kavaklidere
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.