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Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.09.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Yıldız Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Marmaris sahil güvenlik

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