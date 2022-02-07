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Muğla açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.02.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 95 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta ve Karaada'da düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 19 düzensiz göçmen ve adadaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Ayrıca Datça'da farklı zamanlarda, lastik bot ve can sallarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 62 düzensiz göçmende kurtarıldı.

Kurtarılan 95 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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