Muğla açıklarında geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.
Ekip, can salı içerisindeki 2 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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