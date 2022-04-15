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Muğla açıklarında lastik botta 27 düzensiz göçmen yakalandı

15.04.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında lastik botta 27 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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