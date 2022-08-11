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Muğla açıklarında sürüklenen tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

11.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında sürüklenen tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Muğla açıklarında sürüklenen tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makine arızası yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Selimiye Mahallesi açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki özel bir teknenin makineleri arızalandı.

Tekne kaptanının durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-2" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Tekne daha yedeklenip arızanın giderilmesi için Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.

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Muğla Marmaris arıza kegm tekne

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