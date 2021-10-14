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Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.10.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kurtarılan 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botlarda göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, biri Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen diğeri de makine arızası yaparak sürüklenen iki ayrı lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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