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Muğla açıklarında yakalanan 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

11.10.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber teknede yakalanan 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Düzenlenen operasyonda, teknedeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve kaçışı organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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