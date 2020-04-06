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Muğla Büyükşehir 5 günde 12 bin maske üretti

MUĞLA HABERLERİ  | 06.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yayılmaya devam eden korona virüse karşı önlemlerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske üretimine başladı.

Ülke genelinde yayılmaya devam eden korona virüse karşı önlemlerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske üretimine başladı. Belediye ekiplerince ilk 5 günde 12 bin maske üretildi.
Üretim atölyesinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yetkililerden bilgi aldı. Üretilen maskelerin dağıtımının başladığını belirten Gürün, “Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine Büyükşehrimize bağlı MELSA şirketimizde maskelerin üretimine başladık. Bugün itibariyle 5 günü geride bıraktık. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin adet maske üretimi gerçekleştirildi ve üretimlerimiz devam ediyor. Bununla birlikte vatandaşlarımızın evde kalıp bize destek olmaları için kampanya başlattık. 12 bin adet üretilen maskelerimizin 2 bin adetini vatandaşlarımız evde ürettiler. Evinde dikiş makinesi olan 30 vatandaşımız bugüne kadar bize 2 bin maske üreterek destek verdi. Üretmeye de devam ediyorlar. Kimi vatandaşımız bin maske üreteceğini kimisi ise 100 maske üreteceğini bize bildirdi. Onlar da tamamladıkça bize maskelerini gönderiyorlar” şeklinde konuştu.

“Maskeler halka ulaşmadan dezenfekte makinesinden geçiriliyor”
Başkan Gürün, herkesin evde kalarak korona virüse karşı mücadele etmesi gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın bize destek veriyor olması bu salgına karşı verilen mücadeleler arasında çok önemli rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ürettiği maskeler belediyemize geldikten sonra dezenfekte makinesinden geçiyor. Daha sonra toplu taşıma araçlarında, pazar yerlerinde vatandaşlarımıza dağıtılıyor” dedi.

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