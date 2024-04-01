Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ahmet Aras kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Aras 305 bin 151, AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın 182 bin 652 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 87,93 )

ARAS'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Ahmet Aras, 3 Şubat 1970'te Bodrum’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Bodrum'da tamamlayan Aras, Maltepe Askeri Lisesi’nden mezun oldu. Aras'ın, 1992–1993 arasında Konya’da başlayan mesleki kariyeri, 1993–1996 yıllarında 3 yıl görev yaptığı ve üsteğmen rütbesini aldığı Ardahan’da devam etti.

1996'da Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanan ve görevi dolayısıyla 1996-2000 yıllarında Bodrum’da bulunan Aras, 2000'de Zara Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atandı ve bu görevi sırasında yüzbaşı rütbesini aldı. 2004 yılında ise Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığına atanan Aras, 2008'e kadar devam eden bu görevini binbaşı rütbesini alarak tamamladı.

2008 yılından 2011 sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı kadrosunda görev yapan Aras, 2012 yılında Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Force’a (KFOR) atandı ve NATO Madalyası'na layık görüldüğü bu görevi sırasında yarbay rütbesini aldı.

2013'te Bodrum’a dönerek turizm sektörüne giren Aras, 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede İngilizce bilen Aras, evli ve 2 çocuk babasıdır.





