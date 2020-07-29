Muğla Büyükşehir ekipleri 24 saat görev başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Muğlalıların huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını tamamladı. Kurban bayramı hazırlıkları kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat boyunca görevlerinin başında olacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgeli, Güvenilir, Hijyenik Gıda Üretildiği anlamına gelen ISO:22000 kalite belgeli Marmaris, Menteşe, Milas mezbahaları ile günlük düzenleme ve temizliği yapılan Dalaman, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum mezbahaları ve Datça’da kurban kesim ünitesinde hizmet verecek. Ayrıca kurban kesimi yapılacak mezbahalarda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner hekimler tarafından hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontroller düzenli bir şekilde yapılacak.

Büyükbaş hayvan 385 TL, küçükbaş hayvan 100 TL’den kesilecek

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince bu yıl büyükbaş hayvan kesim ücreti 385 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti 100 TL olarak belirlendi.

Kurban Bayramı süresince veteriner hekimlerin kontrolünde hizmet verecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerinde Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirleri açıkladı;

Kurban satış ve kesim yerlerinde Coronavirüs bilgilendirme afişleri, el dezenfektanı standları, sosyal mesafe uyarıları yerleştirecek.

Maske dağıtımı dezenfeksiyon işlemleri yapılacak, tüm girişlerde vücut ısıları ölçülecek, yüksek ateşli vatandaşlarımızın içeri girmelerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşuna yönlendirilecek

Muğla genelinde hizmet ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi, il genelinde verilecek olan toplu taşıma hizmetlerini resmi plakalı (siyah plaka) MUTTAŞ araçları ile Kurban Bayramının 1, 2, 3, ve 4. günlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Haşereyle mücadelede ilaçlama çalışmaları yapıldı

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerden biri olan haşere ile mücadele hizmeti kapsamında vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve temiz ortamda alım satımını sağlamak için çalışmalarını tamamladı. Kurban kesim komisyonu tarafından ilde belirlenen hayvan satış yerleri ve kesim yerlerine kurbanlık hayvanlar gelmeden önce, hayvan alım satımı yapacak vatandaşlara temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmak için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Kurban öncesi hazırlıklarını tamamlayan ilaçlama ekipleri bayram öncesi ve sonrası tatil günlerinde de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için nöbetçi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Zabıta bayram için gerekli tedbirleri aldı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince gerekli tedbirler alındı. Bu çerçevede halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için 24 saat görev başında olacak olan zabıta ekipleri, Kurban Bayramı’nda da kesintisiz hizmet ile vatandaşın istek ve taleplerine karşılık verecek. Muğla merkez ve ilçelerindeki hallerde ve otogarlarda ilave tedbirler alarak vatandaşların seyahatlerinde gerekli kolaylıkları sağlayacak olan zabıta ekipleri, kurban satış yerleri, hayvan kesim noktaları ve mezbahalarda gerekli denetimleri yapacak.

MUSKİ ve İtfaiye vatandaşların yanında

İtfaiye ekipleri Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi afetlere karşı görev başında olacak. Türlü afet ve tehlikeye karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram süresince vatandaşın en zor zamanında yanlarında olmayı sürdürecek.

MUSKİ ekipleri de bayram boyunca su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıklarda 7/24 görevlerinin başında olacak. Ayrıca MUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurban bayramında 2 milyonun üzerinde bir nüfusa ev sahipliği yapacak olan Bodrum ilçesine 7 bin 300 metreküp gün ek içme suyu takviyesi sağladı.

Mezarlıklar ziyaretçilere hazır

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Muğla merkez ve ilçelerde bulunan mezarlıklarda Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramı’na en yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak için mezarlıklarda yabani otların biçilmesi ve ağaçların budanma işlemleri de tamamlandı.

Çağrı Merkezi 7/24 Muğlalıların hizmetinde

7/24 görevi başında olan Çağrı Merkezi çalışanları Kurban Bayramı boyunca da Muğlalıların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi’nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikâyette bulunmak isteyenler bayram süresince 444 48 01 numaralı telefonu arayarak istek, talep ve şikâyetlerini iletebilecekler. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için göreve hazır olacak.

