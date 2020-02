Muğla Büyükşehir’den Bitlis’e yeşeren kalem

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeşeren Kalem’ projesi Türkiye’nin her yerine yayıldı. Öğrenciler kurşun kalemi kullandıktan sonra sonundaki tohumu dikiyor. Başta güneydoğu illeri olmak üzere Türkiye’nin her yerinden kalem talebi geliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kalem taleplerine yetişmeye çalışıyor. Çocuklara çevre ve doğa bilincini aşılamak için başlatılan ve Çevre Eğitimi kapsamında Muğla’da dağıtılan yeşeren kalemler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türkiye’nin birçok yerinden ilgi gördü. Farklı illerde görev yapan birçok öğretmen Muğla Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek kalem talebinde bulundu. Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman, Van, Ağrı, Şırnak gibi illerin köy okullarına ulaşan kalemler öğrenciler ve öğretmenler tarafından tam not alırken, öğretmenler Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bu duyarlı projeleri için teşekkür ettiler.

Son olarak Bitlis’in Tatvan ilçesinden Muğla Büyükşehir Belediyesine yeşeren kalem talebi geldi. Bitlis’in Tatvan ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu öğretmenleri Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderdiği mesajda “ Merhaba iyi çalışmalar. Okulumuzda her yıl 14 Şubat Sevgi Gününde çocuklarımızla sevgi ve iyilik projesi adına bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı bir dönem boyunca yaptıkları iyilik ve yardımlar sonucunda ödüllendirmek istiyoruz. Bu sebeple siz değerli belediyemizden 140 öğrencimiz için yeşeren kalem talep ediyoruz. Öğrencilerimizi iyilik yapmaya yönlendirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projemize katkılarınızın önemi çok büyük olacaktır” denildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi öğretmenlerin talebine duyarsız kalmadı ve 140 öğrenci için yeşeren kalemleri gönderdi.

Başkan Gürün; “Daha yeşil bir şehir ve ülke için sorumluluk sahibi nesillere ihtiyacımız var.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirmenin önemini belirterek şunları söyledi; “Türkiye’nin hemen her yerinden yeşeren kalemlerimize talep geliyor. Öncelikle öğretmenlerimize ve öğrencilerimize duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Kalemlerimiz sayesinde öğrencilerimiz bir canlının sorumluluğunu alacak, onu büyütecek ve bu süreci takip edebilecek. Daha yeşil bir şehir ve ülke için sorumluluk sahibi nesillere ihtiyacımız var. Yeşeren kalemlerimize ilgi gösteren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Arkasında bitki tohumu bulunan yeşeren kalemlerimiz bittiği zaman toprağa dikildiğinde birkaç hafta içinde filizleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara dağıttığı kalemlerde ise fesleğen ve kadife çiçeği tohumları bulunuyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde ki Cumhuriyet Anadolu Okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine başarılar diliyorum.”