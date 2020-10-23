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Muğla Büyükşehir’e ‘Sağlıklı Çevre’ ödülü

MUĞLA HABERLERİ  | 23.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bu yıl 11’incisi düzenlenen, 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına 35 üye belediyeden 102 proje başvurdu.

Muğla Büyükşehir’e ‘Sağlıklı Çevre’ ödülü

Bu yıl 11’incisi düzenlenen, 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına 35 üye belediyeden 102 proje başvurdu. Başvurular Büyükşehir, il, ilçe belediyeleri olmak üzere sosyal sorumluluk, sağlıklı şehir planlaması, sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre konularında 4 farklı kategoride yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi “Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı’ projesi ile Sağlıklı Çevre kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.
“Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı” Projesi
2015 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Projesinin devamı olarak görülen “Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı Projesi” İzleme Merkezi, Proje İhtiyaç Analizi ve Hedef Analizi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirildi.
Proje 15 Eylül 2017-14 Şubat 2019 tarihleri arasını kapsadı. Projenin amacı; sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği ile ilgili olarak kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve sera gazı salınımı ile iklim değişikliği konusunda halkının bilinçlendirilmesi olarak belirlendi. Projenin hedefi; İklim değişikliği konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve küresel çabalara katkıda bulunmak için Muğla’daki paydaş kapasitesini geliştirilmesiydi.
Avrupa Birliği’nden hibe alan İklim Değişikliği Azaltımı Projesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi değerlendirmelerine esas alabileceği bir ölçüm cihazları altyapısına sahip oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçelerinde İklim Değişikliğini Azaltmak için gelecekte atacağı adımları belirledi ve projeyle Konacık Hizmet Binası çatısına 50 kW kapasiteli Güneş PV elektrik üretim sistemi kurdu.
Doğası, tarihi güzellikleri ile tabiat ananın en cömert davrandığı şehirlerden biri olan Muğla’da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün çevre için yapılan bir hizmetin ödüllendirilmesinin de ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Gürün; “13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü, 1479 km kıyı uzunluğu ile dantela gibi kıyılar, yüzde 68 orman varlığı ile yeşilin her tonu, Karia’dan Likya’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu tabiat güzelliğine ve kültürel zenginliğe sahip çıkmak, geleceğe koruyarak aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyor, projeler üretiyoruz. Bu hizmetlerimizden biri olan İklim Değişikliği azaltım projemiz Sağlıklı Çevre kategorisinde ödül alarak bizleri mutlu etti. Çok değerli belediyelerimizin farklı projeler ile yarıştığı 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na katılan tüm belediyelerimizi ve jüri üyelerini emekleri için kutluyor, Büyükşehir ailemize bu ödülü kazandıran ekibe de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir’e ‘Sağlıklı Çevre’ ödülü

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