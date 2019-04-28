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Muğla'da yaşayan Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor

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YAŞAM  | 28.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Muğla'da yaşayan Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor. Ailedeki diğer büyüklerin de 100 yaşını aştığı belirtilirken, Ayşe Uçar'ın 87, 89 ve 92 yaşındaki 3 kızı ise 102 yaşındaki annelerine gözü gibi bakıyor.

Muğla'da yaşayan Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor

Türkiye'nin en yaşlıları arasında yer alan Ayşe Uçar, Menteşe'nin kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşıyor. Ayağındaki ağrıları nedeniyle yürümekte zorluk çeken 4 çocuk ve 8 torun sahibi Uçar'ın kızları Kadriye Daş (87), Meliha Bozkurt (89) ile Adile Demirtaş (92) ise annelerinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sağlığına iyi bakan, yediklerine ve içtiklerine dikat eden Ayşe Uçar'ı görenler, 'Maşallah' diyor. Ayşe Uçar'ın kızı Adile Demirtaş, annesine hastanede yapılan kan tahlilinde bütün değerlerinin normal çıktığını söyledi.

'BENİ MERAK EDENLER ZİYARETİME GELİYOR'

Tek sorunu kulaklarında işitme kaybı olan Ayşe Uçar, "Evlatlarım ile gurur duyuyorum. Beni kimseye muhtaç etmeden bakıyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Ayaklarımda ağrı olduğu için yürüyemiyorum. Bunun dışında herhangi bir sağlık problemim yok. Yaşımdan dolayı beni merak edenler ziyaretime geliyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla'da yaşayan Ayşe ninenin yaşını duyanlar şaşıp kalıyor

'SÜLALESİNDE 100 YAŞINDA AŞAĞI VEFAT EDEN OLMADI'

Ayşe Uçar'ın gelini Günnaz Uçar (76) ise "100 yaşındayken dağlardan odun getirirdi. Bir elinde çapa, diğer elinde tahra ile dolaşırdı. Sürekli soğan, sarımsak ve acı biber ile beslenir. Şimdiki nesil gibi mayalı peynir yemez. Sülalesinde 100 yaşından aşağı vefat eden olmadı. Akıl sağlığı yerinde. İki koltuk değneği getirin, ben ayağa kalkarım diyor" dedi.

Öte yandan Ayşe Uçar'ın kızı Meliha Bozkurt'un ilkokulda ezberlediği 'Atatürk' isimli şiiri şaşırmadan okuması dikkat çekti.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
oy ne güzel ALLAH nice uzun ömürler versin size
102 degil 112 yasinda...
Kızı 92 Yaşındaysa Anne nasıl 102 oluyor ? 10 Yaşındamı Doğum yapmış
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