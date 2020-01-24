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Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu, motosikletle trafik denetimi yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

Muğla Emniyet Müdürü Dilberoğlu, motosikletle trafik denetimi yaptı

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bindiği motosikletle uygulama noktalarını denetledi, trafik akışını takip etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 18 trafik timine, motosikletleri teslim edildi.

Motosiklet kullanım eğitimini tamamlayan 25 personele de sertifikaları verildi.

Dilberoğlu, trafikte motosiklet kullanan personeli kurallara uymaları konusunda uyardı.

Motosiklet ve diğer araç sürücülerine uyarılarda bulunan Dilberoğlu, şunları kaydetti:

"Motosiklet kullanan personel ve vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli konu kask takmaya özen göstermeleridir. Yaşanabilecek bir olumsuzlukta kask takmadan motosiklete binmek ölüme davetiye çıkarmak demektir. Bu kadar çok motosikletin kullanıldığı bir ilde motosikletli trafik ekiplerimizin çok büyük sorumlulukları var. Hem motosikletlerde kurallara uymayanları uyarmalısınız, hem de o arkadaşlarımızı eğitmelisiniz. Buradaki ölümlü trafik kazalarının yüzde 25'i motosiklet kullanıcılarının karışmış olduğu kazalar."

Konuşmaların ardından Dilberoğlu, Bölge Trafik ve Denetle Şube Müdürü Raşit Tosun ile bindiği motosikletle Bodrum kara yolu güzergahında uygulama noktalarını denetledi, trafik akışını takip etti.

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Bodrum Denetim Eğitim Motosiklet Muğla TİM Trafik Polisi

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