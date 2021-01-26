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Muğla için denizlerde fırtına, karada yağmur uyarısı

26.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Muğla için denizlerde fırtına, karada yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre; 26 Ocak gece saatlerinden itibaren Muğla Çevrelerinde çok kuvvetli (51-110 kg/m) yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Muğla’nın karası için yapılan uyarı denizler için de yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre; 26 Ocak gece saatlerinden itibaren Muğla Çevrelerinde çok kuvvetli (51-110 kg/m) yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Muğla’nın karası için yapılan uyarı denizler için de yapıldı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında güney ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-74 km/sa) kuvvetinde fırtına beklendiği, fırtınanın; Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Muğla Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:07
Öğle
13:24
İkindi
16:08
Akşam
18:31
Yatsı
19:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

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