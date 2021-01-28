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Muğla Jandarma KOM’dan kaçak silah operasyonu

28.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Muğla Jandarma KOM’dan kaçak silah operasyonu

Sorumluluk bölgelerinde önemli operasyonlar gerçekleştiren Muğla İl Jandarma KOM Şube ekipleri, silah ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası Ortaca Fevziye Mahallesinde silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fevziye mahallesinde ikametgah eden M.B.

Sorumluluk bölgelerinde önemli operasyonlar gerçekleştiren Muğla İl Jandarma KOM Şube ekipleri, silah ticareti yaptığı tespit edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonrası Ortaca Fevziye Mahallesinde silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
KOM Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fevziye mahallesinde ikametgah eden M.B. isimli şüpheliye ait ikametgahta ilgili Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrası ruhsatsız halde 4 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 150 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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