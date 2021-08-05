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Muğla Kumlukbük'te çıkan yangın, karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü

05.08.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Kumlukbük'te çıkan yangın, karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Muğla Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce (KIYEM), karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

KIYEM'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Kumlukbük'te sarp bir bölgede çıkan yangın, karadan müdahalemizle büyümeden söndürüldü. Gönüllü kuruluşlardan gelen yardım malzemeleri, ekiplerimizce ihtiyaç olan bölgelere ulaştırıldı. Kıyıkışlacık ve Ufuk Tersanesi'ndeki tankerlere denizden su pompalandı."

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